Россиянка Анна Блинкова встретится с Магдаленой Фрех из Польши в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на среду, 15 ноября. Игра пройдет в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также онлайны доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Блинковой и Фрех в третьем круге встретится с Миррой Андреевой или Маюкой Утидзимой. В первом круге Блинкова обыграла Далью Сэвилл из Австралии, а Фрех — россиянку Полину Кудерметову.