Российская теннисистка Анна Блинкова сыграет против Каролин Гарсии из Франции в матче 1-го круга Уимблдона-2024 во вторник, 2 июля. Время начала матча — не ранее 15:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Блинкова — Гарсия можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Между собой Блинкова и Гарсия играли трижды с 2018 года, дважды в этом противостоянии побеждала российская теннисистка. В последний раз Анна и Каролин играли между собой 31 мая прошлого года на Roland Garros. Тогда Блинкова одержала волевую победу в трёх сетах — 4:6; 6:3; 7:5.

Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.