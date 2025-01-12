Блинкова с победы над Сэвилл стартовала на Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла австралийку Дарью Сэвилл в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 1:6, 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 34 минуты.

Блинкова не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

Во втором круге Australian Open 26-летняя россиянка встретится с победительницей пары Магдалена Фрех (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия, Q).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — 1:6, 6:4, 7:5