31-я ракетка мира Аманда Анисимова снялась с Australian Open, сообщает журналист Лука Фролино на своей странице Twitter.

По данным источника, у 19-летней американки диагностирован коронавирус.

Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля. По требованию австралийских властей, все спортсмены обязаны отсидеть 14-дневный карантин перед началом турнира.

