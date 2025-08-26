Анисимова вышла во второй круг US Open

Американка Аманда Анисимова вышла во второй круг US Open.

В первом круге 9-я ракетка мира победила австралийку Кимберли Биррелл со счетом 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут.

Соперницей Анисимовой станет австралийка Майя Джойнт.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Аманда Анисимова (США, 8) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 6:2

Жаклин Кристьян (Румыния) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:2, 6:0

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18) — Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 1:6, 6:1

Майя Джойнт (Австралия) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, Q) — 6:4, 7:6 (8:6)