Англичанина Дрейпера стошнило от жары после пятисетового матча на Australian Open

Британскому теннисисту Джеку Дрейперу стало плохо после матча первого круга Australian Open-2024 против американца Маркоса Гирона (6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2).

После победы Дрейпер ждал Гирона у сетки, быстро пожал ему руку и побежал к мусорному ведру — его стошнило от жары. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут при температуре +24 градуса по Цельсию.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 22-летний Дрейпер сыграет с американцем Томми Полом.