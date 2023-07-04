Контавейт — о завершении карьеры: «Я смирилась, но, когда матч закончится, будет очень трудно»

Эстонская спортсменка Анетт Контавейт рассказала о проблемах со спиной, из-за которых завершает карьеру.

«Когда я долго стою, становится больно. Когда я долго сижу, становится больно. Поэтому, когда я занимаюсь обычными делами, мне тоже больно. Я пробовала все, что в моих силах, взять перерыв, делать упражнения, но ничего не помогало. Я долго думала о завершении карьеры, потому что спина беспокоит меня с прошлого года. Я довольно много об этом говорила, так что теперь смирилась с происходящим. Я спокойна и все такое, но было время, когда у меня наворачивались слезы каждый раз, когда я об этом говорила. Думаю, когда матч закончится, будет очень трудно сдерживаться», — приводит слова Контавейт iNews.

20 июня бывшая вторая ракетка мира объявила о завершении спортивной карьеры из-за дегенерации межпозвонкового диска.

Уимблдон-2023 станет ее последним турниром. В первом круге 27-летняя теннисистка сыграет с итальянкой Лукрецией Стефанини.