Рублев в трех сетах проиграл Тиафо в четвертьфинале US Open
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира US Open со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4.
Игра длилась 2 часа и 39 минут. Тиафо сделал 18 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Рублева — 14 эйсов и 1 двойная ошибка.
В полуфинале турнира в Нью-Йорке представитель США сыграет с победителем в паре Янник Синнер (Италия, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 3)
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Андрей Рублев (Россия, 11) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4
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