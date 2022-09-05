Рублев в трех сетах обыграл Норри и вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл британца Кэмерона Норри в четвертом круге турнира US Open в Нью-Йорке со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Игра длилась 2 часа и 6 минут. Рублев сделал 11 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Норри — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В четвертьфинале US Open 24-летний Рублев сыграет с победителем в паре Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 9) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — 6:4, 6:4, 6:4