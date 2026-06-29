Андрей Рублев — Роман Сафиуллин: прямая трансляция матча Уимблдона, где смотреть онлайн

Андрей Рублев и Роман Сафиуллин встретятся на Уимблдонском турнире

Российские теннисисты Андрей Рублев и Роман Сафиуллин встретятся в матче 1-го круга Уимблдона в понедельник, 29 июня. Игра начнется не ранее 13.00 по московскому времени.

Андрей Рублев — Роман Сафиуллин: трансляция матча 1-го круга Уимблдона в прямом эфире (видео)

В России отсутствуют официальные трансляции Уимблдона, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты матчей Уимблдонского турнира можно отслеживать в теннисном матч-центре на нашем сайте.

Рублев является 13-й ракеткой мира, Сафиуллин — 132-й. Победитель матча встретится во 2-м круге с Александром Ковачевичем или Ботком Ван де Зандсхюлпом.

Действующим победителем Уимблдона в мужском разряде является итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале турнира 2025 года испанца Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.