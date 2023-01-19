Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:04

Рублев — о победе над Руусувуори: «Счастлив, что смог показать отличный уровень, независимо от погодных условий»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Эмилем Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3) из Финляндии во втором круге Australian Open- 023.

«В первом раунде было очень жарко, сейчас очень ветрено. В таких условиях тяжело играть против таких игроков, как Эмиль, которые бьют по мячу очень сильно, плоско… Я счастлив, что смог показать отличный уровень, независимо от условий.

Я начал очень хорошо. Я доминировал, очень хорошо бил по мячу. Это позволило мне сразу выиграть два сета. Потом я немного потерял концентрацию, а Эмиль, напротив, стал играть немного лучше, последовательнее, жестче. В четвертом сете я снова смог играть в хороший теннис и смог победить», — приводит слова Рублева сайт ATP.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летний россиянин сыграет с Дэниэлем Эвансом (Великобритания).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
1
0
Читайте также
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
ФСБ возбудила дело о шпионаже против американца за сбор биологической информации
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Потапова во втором круге проиграла Паррисас-Диас и покинула Australian Open
Джокович провел разминку перед матчем второго круга Australian Open без тейпа на левом бедре
Australian Open, 19 января: Кудерметова и Самсонова вылетели, Александрова идет дальше
Третья ракетка мира Рууд проиграл Бруксби в матче второго круга Australian Open
Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга
Калинская и Доулхайд одержали победу в первом круге парного турнира Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль выбыл из-за травмы ноги на 6-8 недель

Джокович провел разминку перед матчем второго круга Australian Open без тейпа на левом бедре
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости