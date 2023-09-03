Рублев — о трибунах на US Open: «Вокруг сумасшедшая атмосфера, которая иногда помогает»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о шумных трибунах на US Open.

«На всех «Шлемах» разная атмосфера. И в Нью-Йорке всегда было так. Плюс ты испытываешь особое чувство, потому что вокруг сумасшедшая атмосфера, которая иногда помогает. На некоторых «Шлемах», например, на Уимблдоне, очень тихо. А здесь болеют, поддерживают, кричат — иногда во время розыгрышей, между розыгрышами, — и атмосфера совсем другая», -приводит слова Рублева Tennis Majors.

25-летний россиянин в третьем круге US Open обыграл француза Артура Риндеркнеха со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал Рублев поборется с британцем Джеком Дрейпером.