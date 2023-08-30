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Сегодня, 07:34

Рублев: «Мне трудно оценить мое состояние. Но тренировки проходили хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев оценил свое состояние на US Open-2023. В первом круге он обыграл Артура Казо из Франции (6:4, 7:6 (7:5), 6:1).

«Я не знаю, в каком я сейчас состоянии. Я отлично провел неделю, тренируясь в Нью-Йорке. Вот и все. В теннисе ты можешь один день чувствовать себя потрясающе, потом — плохо, потом — снова потрясающе. Все постоянно меняется. Мне трудно оценить мое состояние. Но тренировки проходили хорошо. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Во втором круге Рублев встретится с французом Гаэлем Монфисом. Счет в личных встречах 1-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Андрей Рублев
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