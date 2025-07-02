Российский теннисист Андрей Рублев встретится с южноафриканцем Ллойдом Харрисом во втором круге Уимблдона в среду, 2 июля. Матч пройдет на корте 3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 14.30 по московскому времени.

Андрей Рублев — Ллойд Харрис : трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

27-летний Рублев — 14-я ракетка мира. 28-летний Харрис занимает 320-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 3-0 в пользу россиянина.

«Мэйджор» в Лондоне пройдет с 30 июня по 12 июля. Действующий чемпион турнира — испанский теннисист Карлос Алькарас.