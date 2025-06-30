Андрей Рублев — Ласло Джере: смотреть трансляцию матча Уимблдона
Андрей Рублев и Ласло Джере встретятся в матче Уимблдона
Россиянин Андрей Рублев и серб Ласло Джере встретятся в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени.
Прямая трансляция матча Андрей Рублев — Ласло Джере в первом круге Уимблдона
За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и видеохостинга «VK Video».
Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Зизу Бергсом или Ллойдом Харрисом.
Наивысшим достижением Рублева на Уимблдоне за карьеру является выход в четвертьфинал. Дьере не проходил дальше третьего круга.
