Андрей Рублев и Ласло Джере встретятся в матче Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев и серб Ласло Джере встретятся в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Андрей Рублев — Ласло Джере в первом круге Уимблдона

За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и видеохостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Зизу Бергсом или Ллойдом Харрисом.

Наивысшим достижением Рублева на Уимблдоне за карьеру является выход в четвертьфинал. Дьере не проходил дальше третьего круга.