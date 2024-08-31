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Сегодня, 00:47

Рублев победил Легечку и вышел в четвертый круг US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чеха Иржи Легечку в третьем круге US Open — 6:3, 7:5, 6:4.

Матч длился 2 часа 5 минут.

Следующий соперник Рублева определится в матче Таллон Грикспур (Нидерланды) — Григор Димитров (Болгария).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 32) — 6:3, 7:5, 6:4

Теннис
US Open
Андрей Рублев
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