Рублев победил Легечку и вышел в четвертый круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чеха Иржи Легечку в третьем круге US Open — 6:3, 7:5, 6:4.
Матч длился 2 часа 5 минут.
Следующий соперник Рублева определится в матче Таллон Грикспур (Нидерланды) — Григор Димитров (Болгария).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 32) — 6:3, 7:5, 6:4
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