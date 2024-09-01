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Сегодня, 22:54

Рублев в пяти сетах уступил болгарину Димитрову в четвертом круге US Open

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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил болгарину Григору Димитрову в матче четвертого круга US Open — 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 3 часа 40 минут. Рублев 21 раз подал навылет, совершил десять двойных ошибок и реализовал пять брейков из 18 заработанных. У Димитрова 17 эйсов, 13 двойных и три реализованных брейка из десяти.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Димитров сыграет с победителем встречи Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Григор Димитров
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