Рублев в пяти сетах уступил болгарину Димитрову в четвертом круге US Open

Российский теннисист Андрей Рублев уступил болгарину Григору Димитрову в матче четвертого круга US Open — 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 3 часа 40 минут. Рублев 21 раз подал навылет, совершил десять двойных ошибок и реализовал пять брейков из 18 заработанных. У Димитрова 17 эйсов, 13 двойных и три реализованных брейка из десяти.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Димитров сыграет с победителем встречи Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).