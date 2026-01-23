Рублев проиграл Черундоло и вылетел с Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев уступил Франсиско Черундоло в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 9 минут.

Рублев сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трех. На счету его соперника восемь подач навылет, две «двойные» и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертом круге аргентинец сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания, 26).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Андрей Рублев (Россия, 13) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3