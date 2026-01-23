Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

23 января, 12:05

Рублев проиграл Черундоло и вылетел с Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил Франсиско Черундоло в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 9 минут.

Рублев сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трех. На счету его соперника восемь подач навылет, две «двойные» и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертом круге аргентинец сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания, 26).

Андрей Рублев.«Хватит его уважать». Подсказки Сафина не помогли — Рублев вылетел с Australian Open, проиграв Черундоло

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Андрей Рублев (Россия, 13) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Читайте также
Взяли игрока не под чемпионство, а Карседо он вообще может не подойти. Что не так с трансфером Сауся в «Спартак»
Черчесов назвал экс-тренера сборной РФ по футболу Игнатьева хорошим наставником
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры ВСУ
Биография Дмитрия Баринова: родился в деревне и пробился в большой футбол
В Приморье пенсионерка передала 650 тыс. рублей мошеннику под видом K-pop-певца
Оргкомитет Олимпиады в Милане представил медали
Популярное видео
У СКА — четыре поражение подряд и разгром в Нижнем Новгороде
У СКА — четыре поражение подряд и разгром в Нижнем Новгороде
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Тарпищев — о выступлении россиян на Australian Open: «Поставлю четыре с минусом. Расстраиваться не стоит»
Шелтон — о матче с Синнером: «Я буду готов, ради таких встреч мы играем в теннис»
Синнер — о матче с Дардери: «В третьем сете меня сильно зажало»
Алькарасу запретили использовать умный браслет во время матчей Australian Open
Синнер обыграл Дардери и вышел в четвертьфинал Australian Open
Музетти — о предстоящем матче с Джоковичем на Australian Open — 2026: «Это в первую очередь урок»
Материалы сюжета: Australian Open 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Гауфф разбила ракетку после поражения от Свитолиной на Australian Open
Свентек не пускали на корты Australian Open из-за забытой аккредитации
Свитолина победила Гауфф и сыграет с Соболенко в полуфинале Australian Open
Australian Open, расписание и результаты 27 января: Алькарас — Де Минаур и другие матчи
Зверев — о выходе в полуфинал Australian Open: «Это работа, которую я проделал в межсезонье»
Тарпищев — о выступлении россиян на Australian Open: «Поставлю четыре с минусом. Расстраиваться не стоит»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • shpasic

    :slight_smile:

    23.01.2026

  • Фирсыч

    Делюсь, ошибся. Младший сын мне всё объяснил. Ладно, доживи до моих лет, ещё не известно, какой у тебя склероз будет.

    23.01.2026

  • Иван Л.

    по первому сету Ди играла правильно, но увы, наошибалась в выигранных моментах мама не горюй и сил еще в итоге не хватило, свитолина должна орать спасибо гибсон

    23.01.2026

  • ёzhic8

    да с Алиной странно. она то - давно уже не проигрывает

    23.01.2026

  • shpasic

    sasha, Вы смотрели матчи Лиги Конференций на этой неделе? назовите пару результатов?

    23.01.2026

  • shpasic

    "Подумаешь, комментов нет! Я хотел узнать результаты вчерашних матчей Лиги Конференций. В СЭ не нашёл. В Яндексе не нашёл. В Гугле нашёл" Фирсыч, поделитесь, как ВЧЕРА сыграли команды в Лиге Конференций?

    23.01.2026

  • True Timati

    Очки купи, лапоть. Про невынужденные написал, что у Рублева в 1,5 раза больше. У Рублева процент немного за 60. Но ему это не помогло при 8 двойных. Свободен

    23.01.2026

  • а я все эти матчи смотрел! с недавних пор у нас открылся еще один спортканал-футбола там полно. ВСЕ ЕСТЬ(кроме англ.ПЛ,немецкой и французской. в планах НХЛ,НБА)

    23.01.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    АО по январской (июльской, конечно) погоде всем дает почувствовать себя некомфортно. Раньше еще и солнечные удары с игроками были нередки, теперь хоть крыша закрывающаяся есть на главных кортах.

    23.01.2026

  • Владимир

    0:3 .В одну калитку.

    23.01.2026

  • Фирсыч

    Спасибо! Но коли уж я на СЭ, хотелось бы здесь узнавать результаты, а не лазить по интернету.

    23.01.2026

  • miker65

    Дружище кот! Черундоло потихоньку постоянно прогрессирует. Ну а Андрюха... Хотя прошлый 25-ый год превзошел мои ожидания. Закончил год в 20-ке. Но в этом году ближе к Цыпе откатится.... Если только Марат или еще кто-нибудь поможет...

    23.01.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    К вашему вниманию ресурсы спортбокс, спортс или чемпионат, уважаемый.

    23.01.2026

  • Nick280881

    Аха. "Накопилось" у меня, а несет тебя почему-то.))

    23.01.2026

  • Фирсыч

    Согласен.

    23.01.2026

  • я уже давно подозреваю,что данная газета является спортивной только благодаря ее названию

    23.01.2026

  • 1~18

    Демонстрирует отрицательный рост

    23.01.2026

  • 1~18

    Привет от Реал Сосьедада

    23.01.2026

  • 1~18

    А ещё постоянно закрывают под новостями где упоминатеся Алина Кабаева. Вот зачем это делать?

    23.01.2026

  • Klim11

    опять рубль жидкова дал следом тостомясая ди отсосала у не сестры .

    23.01.2026

  • Highlander

    Рубль падает.

    23.01.2026

  • Алехандрохорс

    Да уж, отчеруголили сегодня Андрея. Пичалька(.

    23.01.2026

  • Топотун

    Чекист проиграл.

    23.01.2026

  • Фирсыч

    Подумаешь, комментов нет! Я хотел узнать результаты вчерашних матчей Лиги Конференций. В СЭ не нашёл. В Яндексе не нашёл. В Гугле нашёл. Результаты всех матчей, кроме двух, с участием Шахтёра и Динамо К.

    23.01.2026

  • Топотун

    Толстуху дрюкнула бендерка. Доколе ?

    23.01.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    Вовремя Элина почувствовала, когда надо брейкануть, потом уже вцепилась, как умеет и сохранила преимущество. Чутка уступила Диана, больше ментально. Со Свитолиной все время надо держать ухо востро - дашь палец, руку бысто оттяпает, образно говоря.

    23.01.2026

  • SPRAVEDLIVYI

    Большое спасибо за тёплые слова....она наша любимая внучка...:relaxed:?

    23.01.2026

  • Saiga-спринтер

    Для безславно вылетевших лётает .. вестимо - на бреющем ..

    23.01.2026

  • fonkom

    Здоровья ей и долгих, счастливых лет жизни с любящими хозяевами!

    23.01.2026

  • SPRAVEDLIVYI

    На аватарке мой шпиц....девочка....9 лет....студентка, комсомолка, активистка и просто красавица!!

    23.01.2026

  • fonkom

    Пора бы знать, что Аэрофлот сейчас не летает в Австралию.

    23.01.2026

  • Djin Ignatov

    Ну вот , стоило только начаться встречам с более менее противниками и уже потери ! Что впрочем ожидаемо ! Ожидаемо было заранее ВОЗНЕСЕНИЕ как Христа ! Проиграло и Шнайдер тоже в 3 круге 1 Теперь мы видим что СПОРТ и ПОЛИТИКА у нас в стране всегда находились на ОДНОЙ стороне ! Шнайдер сбежала даже не пожав или попытаться руку соперницы !

    23.01.2026

  • fonkom

    Я очень хорошо отношусь к собакам. Но, к правильно воспитанным, а не к тявкающим по делу и без дела. Как в твоём случае))

    23.01.2026

  • fonkom

    Nick: "Куда ты лезешь, Ваняев?" Что, скопилось много дерьма и надо его выплеснуть? Ну, сходи в сортир, тебе должно полегчать)

    23.01.2026

  • SPRAVEDLIVYI

    Шпиц--это острый ум, острый нос и само совершенство....!

    23.01.2026

  • Симон Вирсаладзе

    Шеф Шамонаэ сам правду не пишет и другим не даст

    23.01.2026

  • Кот-матрос

    Вылезла хохлота.

    23.01.2026

  • Симон Вирсаладзе

    И этот отмучился

    23.01.2026

  • Кот-матрос

    Нет слов и не надо.

    23.01.2026

  • Главврач Маргулис/

    Зачем? И так всё ясно.

    23.01.2026

  • Nick280881

    Тут и тут иксперда корчишь?) "Согласись, не намного: на 4 виннерса больше, на 3 эйса больше" На разницу невынужденных смотри. 15 ошибок это почти 4 гейма. "процент подачи у обоих низкий" Все, что выше 60% это хороший процент, выше 65 отличный. Выше 70 среди лидеров только у одного игрока, Зверева.

    23.01.2026

  • ШНАЙДЕР в двух сетах проиграла..... СЭ,коменты откройте,супостаты

    23.01.2026

  • Nick280881

    О, наш гигант мысли, капитан очевидность, вернулся.

    23.01.2026

  • TokTram

    Чтобы Свинолину сильно не опускали.

    23.01.2026

  • TokTram

    "Ты слишком до х... его уважаешь" (М. Сафин)

    23.01.2026

  • SPRAVEDLIVYI

    как раз и говорят правду.....но слышать её сыкотно....

    23.01.2026

  • Saiga-спринтер

    Целковый и страшненькая вылетели из Зеленого континента .. вестимо, патритично - сугубо рейсом "Аэрофлота.

    23.01.2026

  • Вадюха Антропов ибанько

    Ага, как барселона недавно)))

    23.01.2026

  • объективный Артём =)

    :face_with_monocle:

    23.01.2026

  • hаnt64

    Проиграть аргентинцу на харде в одну калитку, для этого особый талант нужен.

    23.01.2026

  • fonkom

    С такими, как шпиц общаться - себя не уважать) Я своё мнение высказал, и достаточно. Гавкай дальше из-под лавки.

    23.01.2026

  • ёzhic8

    а здесь чего, неправду говорят? тьфу ты

    23.01.2026

  • Вадюха Антропов ибанько

    Тряпка или копна рыжего дерьма. Я вот тоже не понимаю Рублева. Смотрится просто убого. Неужели ему никто никогда этого не говорил?

    23.01.2026

  • SPRAVEDLIVYI

    Правды боятся....вот и причина....

    23.01.2026

  • Митек

    Проиграть можно, но только не Чикотиле.

    23.01.2026

  • SPRAVEDLIVYI

    Твоя реакция на мою правду..... тебя от неё корёжит, как вампира от чеснока....:relaxed:??

    23.01.2026

  • объективный Артём =)

    как определил, шо подгорело? зарево шоли увидел? интересный ты персонаж) я ж сказал конкретно что нужно сделать, че еще говорить?

    23.01.2026

  • ёzhic8

    и в третий раз закрыли, комментариями

    23.01.2026

  • lenin.vowa2018

    показывает всем что у него в голове много того на чем трав... волосы хорошо растут.

    23.01.2026

  • ёzhic8

    Ссуыкунишки - пошто закрыли комментарии у Шнайдер?

    23.01.2026

  • Stranger in the Night

    Опять Рубль замахнулся... и ударил на копейку.

    23.01.2026

  • Dreamlike

    Проиграть грунтовику Серундоло, это можно заканчивать Рублеву с теннисом

    23.01.2026

  • SPRAVEDLIVYI

    Подгорел знатно....и сказать то больше нечего....значит я попал в яблочко...:sweat_smile:

    23.01.2026

  • nikola mozaev

    Полностью согласен с утверждением, что старший Черундоло - очень непростой оппонент. Но 0:3 в этом матче никак не ожидал. Все-таки первые два матча Рублёв забрал уверенно. Но, видимо, Черундоло сделал работу над ошибками, так как прошлый сезон у Франсиско не получился.

    23.01.2026

  • fonkom

    Редкий .у.ак) даже дурнее, чем Mike N)))

    23.01.2026

  • объективный Артём =)

    у лечащего врача спроси

    23.01.2026

  • fonkom

    Соглашусь. Но и счёт не 6-2, 6-2,6-3, а 6-3, 7-6, 6-3. Я больше не о статистике, а о субъективном впечатлении - Черундоло был по всем показателям хоть немного, но лучше. Поэтому и выиграл. Ну и кто-то верно заметил, какая-то обречённость сквозила у Андрея, он сам, мне кажется, не очень верил в победу.

    23.01.2026

  • SPRAVEDLIVYI

    Элина Свитолина победила белую Серену Вильямс......которая похожа на горилу....и ест всякую дурь.....я всё правильно написал?....:grin:

    23.01.2026

  • True Timati

    Согласись, не намного: на 4 виннерса больше, на 3 эйса больше, процент подачи у обоих низкий. Плюс/минус (кроме невынужденных) ровно у них. Не было какого-то ключевого превосходства у аргентинца. Равная игра была. Почти

    23.01.2026

  • А Х

    да ладно, Серундоло равный для него соперник.

    23.01.2026

  • Иван Л.

    Шнайдер закрыли, конечно. Ну оба раза. Первый сет проиграла по глупости, а во втором просто сдулась.

    23.01.2026

  • fonkom

    True Timati, я открыл статистику. Подача: эйсы/двойные/процент первой - Черундоло 8/2/62, Рублёв - 5/5/53. Виннерсы/невынужденные - Черундоло 30/26, Андрей - 26/41. Т.е. по всем ключевым (для профана) показателям Черундоло был лучше. Ну, а счёт 3-0 не всегда говорит о разгроме. Просто в каждом сете арг был немного лучше.

    23.01.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    Хард все-таки - не грунт. Физуху дает и терпение вырабатывает, но, если не обострять на харде, то вариантов игры от обороны для выигрыша нет, если только соперник не сорит ошибками.

    23.01.2026

  • объективный Артём =)

    Ну и Диана скрытый матчбол двойной отдала.... грусна совсем

    23.01.2026

  • True Timati

    Да не был он сильнее, откройте статистику мачта - там везде почти равенство, а на табло 3-0. Аргентинец ошибался меньше, но игры не показал. Рублев проиграл сам себе после первого сета

    23.01.2026

  • Кот-матрос

    А если у фаворита понос, то что, позор проигрывать нижестоящему? Люди все живые, много от самочувствия и от мелочей зависит. При чём здесь номера в рейтинге?

    23.01.2026

  • объективный Артём =)

    аххахахах, реально, килоб 20 еще набрать и норм)) кстати и в характере у него шото такое есть, от Лебовски

    23.01.2026

  • True Timati

    А тут - Марат Лебовски

    23.01.2026

  • Nick280881

    Ожидаемо. Черундоло очень неудобный соперник для Андрея, до этого матча 1:3 в личных встречах было. Да и не блещет Андрей в последнее время результатами.

    23.01.2026

  • True Timati

    Да подача тут ни при чем. Невынужденных в 1,5 раза больше. А так примерно равенство у них было. Черундоло не показал какого-то сверхтенниса. 18-я ракетка мира, а играл откровенно слабее Марожана

    23.01.2026

  • Кот-матрос

    Аргентинцы грунтовики и умеют перекатывать без канца. Проигрыш целиком Андреев, без мозгов парень.

    23.01.2026

  • fonkom

    Стиль - дело вкуса) кому что нравится)

    23.01.2026

  • rusfеd 2.0

    Бедный Андрюха. Я в печали - страдаю вместе с ним

    23.01.2026

  • объективный Артём =)

    Не понимаю, нафиг это тряпка на голове Марату нужна. Короткостриженный вполне мачомэн был, в очках так ваще Ален Делон, а тут...

    23.01.2026

  • Черемисин57

    Точно! Но Тьен 25ый в мире и он уже изучил Медведева!! Хотя- по идее 12ый обязан обыгрывать 25 го!! Будем посмотреть!!!

    23.01.2026

  • Кот-матрос

    Абсолютно тупое бум-бум, и всё. Ну хоть бы укоротку сделал, подкрутку, поорал бы с судьёй! Вот Медведев всегда ищет варианты, пробует и так, и так, психа включит, а лохматый как перед расстрелом только бубнит чего то, тьфу!

    23.01.2026

  • fonkom

    Ну, Сафина поздно воспитывать) А вот Андрею в жару волосы явно мешают.

    23.01.2026

  • рustot

    Знатно Рубло обосрался

    23.01.2026

  • fonkom

    У Медведева есть шанс сыграть с аргентинцем через круг.

    23.01.2026

  • объективный Артём =)

    Может кто доброе дело сделает - подстрижет и игрока и тренера, авось поможет. Из вариантов лечения - у меня всё

    23.01.2026

  • fonkom

    Именно так. И подавал хорошо, и по линиям часто попадал. Ну и Андрей для полноты картины усугубил двойными. Неудачно я начал смотреть АО, надо было в горах задержаться)

    23.01.2026

  • lenin.vowa2018

    может надо просто тренироваться побольше? Будешь сильно и точно подавать, и никаких психологов не нужно.

    23.01.2026

  • Николай Шибаев

    К сожалению,никто не крикнет ему,чтобы не ломал ноги(бьет ракеткой о колено!). Грустно это все...

    23.01.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    Они по рейтингу и по игре одинаковы, но аргентинец смотрелся увереннее и играл вариативнее, как мне показалось.

    23.01.2026

  • Черемисин57

    Рублёву чуток не повезло с соперником! Ему бы сыграть с Марожаном- был бы шанс пройти дальше!! А вот Серундоло эйсами владеет и мог бы доставить Медведеву неприятности!!!

    23.01.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    Не смог Андрей расшифровать аргентинца. Жаль. Чуть брейк и тут же - обратный.

    23.01.2026

  • объективный Артём =)

    когда первую свою подачу отдал, было видно шо его накрыла обречённость. Сам понимал, что первую нормально не подаст. И вот как с этого состояния выбраться так и не придумал. Такое в голове только "агрессивно" можно вылечить,шо то радикальное сделать и то не факт,что поможет. Печаль

    23.01.2026

  • fonkom

    Объективно, сегодня Черундоло был просто сильнее. Очень непростой соперник достался Андрею уже в 3-ем круге.

    23.01.2026

  • lenin.vowa2018

    какой-то Ерундолио.... Помню как его пиар-менеджер, телеведущая Матча, чуть ли не с кулаками кидалась в его защиту, когда кто-то сомневался в его способностях. Группа психов короче. Вместо нормальной работы над собой ищут врагов вокруг. Хоть что-то бы выиграл. Короче, не Рублев, а Копейкин какой-то, чмошник.

    23.01.2026

  • Владимир

    Стыдоба от Рублёва

    23.01.2026

  • Marty Friedman

    посчитайте, сколько за выход в 3-й раунд получил...у вас за всю жизнь только овердрафт в банке...

    23.01.2026

  • TomCat

    Видна работа психолога - обошлось без травм, ракетки целы.

    23.01.2026

  • объективный Артём =)

    Тот самый случай, когда все-таки надо было расхерачить ракетку в 3 сете, как будто больше думал о том, чтобы не психануть

    23.01.2026

  • Кот-матрос

    Нашёл кому проигрывать. И почему столько двойных? Грустно.

    23.01.2026

  • rake

    0-3? Хорошо что не смотрел

    23.01.2026

  • True Timati

    Столько лет в теннисе, но так и не обрел нужной психологии. Абсолютно бесхребетный, безвольный и позорный (чего уж там) проигрыш в трех сетах по сути никакому Черундоло. Здесь не то что Марат не поможет, здесь никакой психолог не вывезет этих демонов Рублева

    23.01.2026

  • Байба Бендика

    Зачем приезжал-то, родимый?

    23.01.2026

  • TomCat

    Черундоло крут!

    23.01.2026

  • Иван Л.

    Доигрался хер на скрипке называется

    23.01.2026

  • TomCat

    Без вариантов.

    23.01.2026

    • Кафельников считает, что Андреева пока не готова к победам на турнирах «Большого шлема»: «Нужен опыт»

    Ольховский — о победе Медведева над Марожаном: «Его главное умение — цепко сыграть в решающий момент»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости