Рублев в третьем круге US Open сыграет с французом Риндеркнешем

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с французом Артуром Риндеркнешем в матче третьего круга турнира US Open в субботу, 2 сентября. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублев — Артур Риндеркнеш.