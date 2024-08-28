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Сегодня, 19:00

Андрей Рублев — Артур Риндеркнех: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Рублев встретится с французом Риндеркнешом во втором круге US Open 28 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев встретится с французом Артуром Риндеркнешом во втором круге US Open в среду, 28 августа. По личным встречам россиянин ведет со счетом 2-0. Начало — ориентировочно в 20:00 по московскому времени.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Андрей Рублев
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