Андрей Ольховский: "Шараповой на Уимблдоне не хватило сил и психологической выдержки"

Бывший теннисист сборной России Андрей Ольховский поделился своим мнением по поводу поражения Марии Шараповой в первом круге Уимблдона. Россиянка уступила француженке Полин Пармантье.

– Мне кажется, Маша перестала бороться за победу не из-за травмы, – сказал Ольховский. – Я думаю, ей просто не хватило сил и психологической выдержки. Если бы она продержалась во втором сете, победа была бы за ней.

Два года назад ее дисквалифицировали просто не за что! Столько времени она не могла играть. Шараповой просто нужно больше игр, до US Open есть еще турниры, на которых ей нужно выступить. Каждый выигранный матч дает ей уверенность в себе. (Елизавета Завражина)

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