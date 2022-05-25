Ольховский о сопернике Хачанова: «У Карена есть шансы с Норри»

Ольховский считает, что у Хачанова есть шансы в игре с Норри на «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился своим мнением о сопернике россиянина Карена Хачанова в третьем круге «Ролан Гаррос» британце Кэмероне Норри.

«Рад, что он выиграл. У Карена есть шансы с Норри. Хачанов в хорошей форме, поэтому реально может обыграть. Ничего такого у Норри нет, чего Карен не может ему противопоставить. У Карена хороший стиль против Норри, поэтому может сопротивляться и выигрывать», — цитирует «Чемпионат» Андрея Ольховского.

26-летний российский теннисист Карен Хачанов обыграл 28-летнего боливийца Уго Дельена (4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3). 26 летний британец Кэмерон Норри обыграл 29-летнего австралийца Джейсона Каблера (6:3, 6:4, 6:3). Игра между Кареном Хачановым и Кэмероном Норри состоится 27 мая.