Ольховский о победе Соболенко в US Open: «Арина одна из сильнейших теннисисток мира»

Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу белорусской теннисистки Арины Соболенко в финале US Open над американкой Джессикой Пегулу со счетом 7:5, 7:5.

«Заслуженная победа в финале и в турнире в целом. Арина, как я считаю, одна из сильнейших теннисисток мира. У нее очень стабильна игра, что она и продемонстрировала на турнире в США сейчас», — сказал Ольховский «СЭ».

Для Соболенко это третий титул в 2024 году: ранее она выиграла Australian Open и турнир в Цинциннати. Всего на ее счету 3 победы на турнирах «Большого шлема».