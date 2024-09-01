Ольховский: «Рублев сейчас уверен в своих силах»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над Иржи Легечкой (6:3, 7:5, 6:4) в третьем круге US Open.

«В целом меня не удивила уверенная победа Рублева. Несмотря на три сета борьба была в каждом. Андрей очень хорошо держал свою подачу. Он сейчас уверен в своих силах, отсюда и такой результат», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В четвертом круге Рублев сыграет с Григором Димитровым (Болгария). Матч состоится 1 сентября.