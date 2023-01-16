Ольховский: «Медведев — фаворит Australian Open, и он готов показать хороший результат»

Российский теннисист Андрей Ольховский подвел итоги победы Даниила Медведева над американцем Маркосом Хироном в первом круге Australian Open.

«Уверенная победа, солидная игра, хорошая подготовка. Перспективы на турнире? Как и перед чемпионатом Даниил — фаворит Australian Open, и он готов показать хороший результат», — сказал Ольховский Vprognoze.ru.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сыграет против австралийца Джона Миллмана. Встреча состоится 18 января.