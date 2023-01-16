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Сегодня, 18:25

Ольховский: «Медведев — фаворит Australian Open, и он готов показать хороший результат»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Ольховский подвел итоги победы Даниила Медведева над американцем Маркосом Хироном в первом круге Australian Open.

«Уверенная победа, солидная игра, хорошая подготовка. Перспективы на турнире? Как и перед чемпионатом Даниил — фаворит Australian Open, и он готов показать хороший результат», — сказал Ольховский Vprognoze.ru.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сыграет против австралийца Джона Миллмана. Встреча состоится 18 января.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10577231-olhovskij-tremya-frazami-oharakterizoval-igru-medvedeva-v-pervom-kruge-australian-open.html
Australian Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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