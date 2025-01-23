Ольховский — о выходе Соболенко в третий финал Australian Open подряд: «Для нее это лучший турнир»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы Арины Соболенко в полуфинале Australian Open-2025 над испанкой Паулой Бадосой — 6:4; 6:2.

«Сегодня она играла очень стабильно и по скорости превосходила свою соперницу, потому и вышла в финал. У Арины хорошие шансы взять этот турнир, уже в третий раз подряд стать победительницей Australian Open. Если она справится с нервами в финале и покажет ту же стабильность, что и сегодня, то она будет фавориткой на победу. В принципе, если посмотреть по статистике, то Australian Open для нее это лучший турнир», — сказал Ольховский «СЭ».

В финале Соболенко встретится с победителем матча Мэдисон Киз — Ига Свентек.

Белоруска третий год подряд вышла в финал Australian Open. Она побеждала на этом турнире в 2023 и 2024 годах.

Денис Сафронов