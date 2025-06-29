Теннис
29 июня, 13:10

Ольховский: «Не думаю, что у нас есть явные претенденты на победу на Уимблдоне»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления россиян на Уимблдоне-2025.

«Мирра Андреева была на подъеме, но на траве пока не показывает никаких результатов. Если кто-то пройдет в полуфинал, это станет для нас хорошим результатом. Думаю, еще может сыграть женская пара. Но не думаю, что у нас есть явные претенденты на победу на Уимблдоне как в мужском, так и женском разряде», — сказал Ольховский «СЭ».

Уимблдон пройдет на травяных кортах Лондона с 30 июня по 13 июля.

Уимблдон
Андрей Ольховский
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
