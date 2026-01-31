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31 января, 16:05

Ольховский о победе Рыбакиной над Соболенко в финале Australian Open: «Елена была стабильнее и острее в решающие моменты»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу Елены Рыбакиной над Ариной Соболенко (6:4, 4:6, 6:4) в финале Australian Open-2026.

«Еще перед матчем говорил, что шансы — 50 на 50. И, действительно, борьба оказалась очень упорной. На мой взгляд, Рыбакина была немного стабильнее и играла острее в решающие моменты, особенно в концовке матча. Все шансы были и у Соболенко, она вела 3:0 в решающей партии, но Елена оказалась на высоте. Арина в такие моменты, как мне кажется, пытается сыграть слишком сильно. Ее игра в целом мощная, а при желании сделать еще мощнее у нее часто это не получается. Тенденция прослеживается не только на данном финале, но и в матчах прошлого года», — сказал Ольховский «СЭ».

Для 26-летней Рыбакиной, представляющей Казахстан, это второй титул на турнирах «Большого шлема» в карьере. В 2022 году она стала победительницей Уимблдона. У Соболенко на счету теперь 2 победы и 2 поражения в финалах Australian Open. Антон Лемонджава

Источник: Сетка Australian Open
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Андрей Ольховский
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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