Ольховский: «У Гирона в матче с Медведевым вообще шансов не было»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о победе Даниила Медведева над Мартином Гироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Уверенно играл Медведев, у Гирона вообще шансов не было. В концовке только немного расслабился в последнем гейме. Но в целом очень хорошее впечатление оставил своей игрой.

Миллман во втором круге? Тоже должен проходить уверенно. С Кордой дальше может быть сложный матч. Но с той игрой, которую Даниил сейчас показывает, он способен еще дальше пройти», — сказал Ольховский «РБ Спорт».

Во втором круге соперником Даниила Медведева будет 140-я ракетка мира австралиец Джон Миллман.