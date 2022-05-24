Ольховский о победе Рублева в первом круге «Ролан Гаррос»: «Было важно перебороть нервы, свою же голову»

Победитель «Ролан Гаррос» 1993 года в миксте Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Андрея Рублева во второй круг турнира в Париже.

В первом круге россиянин победил представителя Кореи Квон Сун Ву — 6:7, 6:3, 6:2, 6:4.

«Это был тяжелый матч для Рублева. Квон — сложный соперник для первого круга. Хорошо, что Андрей прошел в следующую стадию. Было важно перебороть нервы, свою же голову. Порадовала скорость, есть за счет чего выигрывать следующие матчи. Я считаю, что у Рублева есть возможности прибавить в игре, потенциал имеется. На мой взгляд, Андрей сейчас показывает хороший теннис. Думаю, что во втором круге он будет выглядеть не хуже. Я считаю, что и второй круг пройдет, и сделает это достаточно уверенно. Следующий матч он должен оставлять за собой», — сказал Ольховский «СЭ».

Следующий соперник Рублева определится в матче Адриан Маннарино (Франция) — Федерико Дельбонис (Аргентина).