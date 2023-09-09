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Сегодня, 14:43

Ольховский: «Медведев провел один из лучших матчей в сезоне»

Ольховский отреагировал на победу Медведева над Алькарасом в полуфинале US Open
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

«Считаю, что он провел один из лучших матчей в сезоне. Даниил очень хорошо играл, по темпу и стабильности он превосходил Алькараса. Медведев сумел настроиться и сыграл такой важный матч очень солидно», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Медведева над Алькарасом.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18692505
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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