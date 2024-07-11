Ольховский: «Второй год подряд выйти в полуфинал Уимблдона — это великолепное достижение для Медведева»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева над Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.

«Второй год подряд выйти в полуфинал Уимблдона — это великолепное достижение. Даня доказал свой высокий уровень, что он не просто так входит в пятерку лучших игроков мира. На трех из четырех последних турнирах Большого шлема он дошел минимум до полуфинала, это получается далеко не у каждого игрока», — цитирует ТАСС Ольховского.

В полуфинале Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса.