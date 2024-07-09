Ольховский: «Синнер будет играть активнее Медведева»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

«Синнер — небольшой фаворит для меня. Итальянец выглядит очень уверенно на этом турнире. Но Медведева нельзя сбрасывать со счетов. Даниил всегда собирается в решающих матчах.

На мой взгляд, Синнер будет играть активнее, Даниил в своей манере станет больше защищаться, стараясь вынудить итальянца ошибиться. Если Медведев будет правильно использовать преимущество своей подачи и удачно завершать розыгрыши, то у него появятся шансы на победу», — цитирует «РБ Спорт» Ольховского.