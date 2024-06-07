Ольховский назвал великолепным выступление Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение Мирры Андреевой от итальянки Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» (3:6, 1:6).

«В первую очередь я, конечно, хотел бы поздравить Мирру, потому что действительно великолепное выступление на «Ролан Гаррос». Никто не ожидал такого изначально. Конечно, полуфинал — это очень хороший результат», — считает Ольховский.

По итогам «Ролан Гаррос» Андреева поднимется с 38-й на 23-ю строчку рейтинга WTA.