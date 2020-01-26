Андрей Чесноков: «Я рад поражению Серены»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал итоги матчей третьего круга Australian Open для Роджера Федерера и Серены Уильямс. Американка покинула турнир, а швейцарец в пяти сетах обыграл местного теннисиста Джона Миллмэна.

— Миллмэн меня поражает! — цитирует Чеснокова gotennis. — Будучи игроком топ-50, против Федерера он играет так, как будто сам Джон — один из теннисистов, входящих в первую мировую пятерку рейтинга. В матчах с равными соперниками мячи после его ударов часто летят в аут. А с Федерером он почти всегда попадает в корт! Именно во встречах с Роджером Миллмэн обретает совершенно необъяснимый для меня драйв! Так было на US Open, так же случилось и в Мельбурне. Я совершенно не понимаю, что происходит. В то же время для меня осталось загадкой, почему на чемпионском тай-брейке Джон послал мяч в огромный аут, когда Федерер крайне неудачно сыграл укороченным ударом при счете 7:8, хотя австралиец должен был выигрывать и это очко, и весь матч.

Что касается Серены, скажу откровенно: я рад ее поражению. Надоели ее победы. Пусть кто-то другой завоtвывает чемпионские титулы турниров «Большого Шлема».