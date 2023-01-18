Чесноков: «На Australian Open в лучшей форме приехал Медведев, но главный фаворит турнира — Джокович»

Известный российский теннисист Андрей Чесноков считает сербского спортсмена Новака Джоковича фаворитом Australian Open.

«На Australian Open в лучшей форме приехал Медведев. Рублев хоть и выше по рейтингу, но проиграл два первых турнира в первом круге. На Медведева давит психологический груз, что он должен защитить 1000 очков с 2022 года. Сейчас у Надаля произошла травма, жаль, что такое произошло с Рафаэлем, он мог побороться за победу на турнире. Но главный фаворит Australian Open — Джокович, а потом уже идут все остальные. Я думал, что и Корда может выиграть турнир в Австралии, но он будет играть с Даниилом свой следующий матч, а все не могут стать чемпионами. Мы, конечно, будем болеть за Медведева», — приводит слова Чеснокова Metaratings.ru.

Завтра, 19 января, сербу предстоит матч во втором круге турнира против 191-й ракетки мира француза Энцо Коко.

Сегодня, 18 января, Медведев обыграл австралийца Джона Миллмана во втором круге Открытого чемпионата Австралии (7:5, 6:2, 6:2). В третьем раунде россиянин сыграет против американца Себастьяна Корда.