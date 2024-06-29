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Сегодня, 13:10

Андрей Чесноков считает, что Синнер и Алькарас основные претенденты на победу на Уимблдоне

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о фаворитах Уимблдона в мужском одиночном разряде.

«Я думаю, что Синнер и Алькарас — два основных претендента на победу на Уимблдоне. Джокович ? Он был травмирован, была операция. Большой вопрос, насколько он сейчас готов.

Медведев тоже может претендовать на титул, но у него мало матчей на траве в этом году. А чем он больше играет, тем он и лучше играет. Первые круги покажут, кто как готов", — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

Матчи основной сетки стартуют 1 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-sinner-i-al-karas-dva-osnovny-h-pretendenta-na-pobedu-na-uimbldone/
Андрей Чесноков
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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