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Сегодня, 15:17

Чесноков рассказал, почему российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Уимблдоне

Алексей Еремин
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Известный российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением, почему российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Уимблдоне.

«Проблема Уимблдона не в том, что он захотел удалить всех россиян и белорусов, — цитирует RT Чеснокова. — Это идет от Royal Family. Они почему-то считают, что это даст положительный резонанс. Не хочу никого оскорблять. Пусть почитают, как образовывались Олимпийские игры. Они создавались, чтобы на время их проведения все военные конфликты заканчивались».

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям. Мужская теннисная ассоциация (ATP) подтвердила, что не будет разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022 в связи с тем, что организаторы турнира отстранили от участия теннисистов из России и Белоруссии. Женская теннисная ассоциация (WTA) спустя некоторое время обнародовала такое же решение.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1022916-chesnokov-uimbldon-organizatory
Теннис
Wimbledon
Андрей Чесноков
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