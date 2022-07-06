Чесноков заявил, что решение не приглашать Шарапову на 100-летии Уимблдона создает напряженность

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал решение организаторов Уимблдона не приглашать Марию Шарапову на празднование 100-летия центрального корта соревнований.

«Организаторы Уимблдона своими действиями только усугубляют ситуацию. И я бы понял их, если бы это как-то могло помочь. А такие решения только нагнетают обстановку, создают дополнительную напряженность. На что они рассчитывают? Она в России вообще не живет. Ей, возможно, не до этого. Ведь есть люди, которые не следят за событиями», — приводит слова Чеснокова RT.

Для празднования 100-летнего юбилея центрального корта Уимблдонского турнира была организована специальная церемония, на которую были приглашены 26 победителей турниров прошлых лет. Но Шараповой среди них не оказалось.

Позже руководство Уимблдона опровергло слухи о том, что победительница турнира в 2004 году Мария Шарапова не была приглашена на празднование столетия центрального корта из-за того, что является россиянкой.