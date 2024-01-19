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Сегодня, 16:24

Чесноков: «Корда попал под танк Рублева»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева над американцем Себастьяном Кордой (6:2, 7:6 (8:6), 6:4) в третьем круге Australian Open.

«Корда попал под танк Рублева. Первый сет был для Корды без шансов, он не успевал. Рублев играл просто невероятно, постоянно атаковал. Во втором сете каждый брал свою подачу. Рублев делал невероятные вещи, каким-то чудом доставал мячи, которые были уже у облаков и попадал в корт. Рублев очень хорошо подавал, играл плотно, не давал Корде дышать», — сказал Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В четвертом круге россиянин сыграет с австралийцем Алексом Де Минаур.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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