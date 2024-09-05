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Чесноков: «Для меня матч Медведева с Синнером является мини-финалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Скажем так, Синнер играет более стабильно, он играет хорошо и хорошо двигается. Если взять этот год, Медведев с ним встречался в Австралии в пятисетовом матче, на Уимблдоне они пять сетов бегали. Сейчас будет мини-финал, для меня этот матч является мини-финалом. Уже все выбыли по большому счету. Может быть, Фритц войдет в финал и будет играть там с Синнером или Медведвым, это будет потрясающе», — цитирует Vprognoze.ru Чеснокова.

Медведев ведет в личном противостоянии с Синнером 7:5. В этом сезоне они уже дважды встречались на «шлемах»: в финале Australian Open победил итальянец, в 1/4 финала Уимблдона — россиянин.

Янник Синнер и&nbsp;Даниил Медведев. Медведев против Синнера и другие матчи 1/4 финала. Онлайн-трансляция US Open

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
US Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Янник Синнер
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