Чесноков: «Соболенко молодец, заслужила этот титул. Она сейчас здорово играет»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о женском финале Открытого чемпионата Австралии.

В финале белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах (4:6, 6:3, 6:4).

«Честно говоря, после первого сета я думал, что Рыбакина выиграет. Она легко играла, а Соболенко доставались очки с большим трудом. Но Соболенко молодец, она заслужила этот титул в своей карьере. Она сейчас здорово играет, выиграла второй подряд турнир в этом году. Последний гейм отмечу сегодня, он был очень трудовой на больше-меньше. Но Соболенко проявила большой характер, волю и смогла победить», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

24-летняя Соболенко впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». С понедельника спортсменка вернется на вторую строчку рейтинга WTA. Также Соболенко выиграла 11-й матч подряд в текущем сезоне.