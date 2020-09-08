Андрей Чесноков: «Медведев реально в порядке, он может выстрелить на этом US Open»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в беседе с «СЭ» прокомментировал выход Даниила Медведева и Андрея Рублева в четвертьфинал US Open, в котором россияне сыграют между собой.

— Рублев в последнее время здорово играет. Дает темп, как Агасси в свое время, — заявил Чесноков «СЭ». — Медведев вчера в общей сложности уступил Тиофу пять геймов. Приятно, что один из российских теннисистов будет в полуфинале. Это здорово.

Я думаю, дальше все же пройдет Медведев. Он знает, как нужно играть с Рублевым. Андрей начинает брать темпом, а Медведев за счет своей скорости поставит стенку. Даниил очень хорошо играет. Я даже смотрел по его игре в Цинцинатти, где он уступил в четвертьфинале. Но я оценивал его реальные возможности и понял, что он в порядке. Думаю, Медведев может выстрелить на этом US Open. (Сергей Федоров)

Матч 1/4 финала Открытого чемпионата США Медведев — Рублев состоится в среду, 9 сентября.