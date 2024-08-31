Чесноков: «Бондар смогла доставить проблемы Калинской»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянки Анны Калинской над Анной Бондар во втором круге US Open.

«Несмотря на комфортный первый сет это был непростой матч для Калинской. Бондар смогла все-таки доставить ей проблемы. Вся интрига началась во втором сете, Анна проигрывала 3:4 и 15:40. Молодец, что она не дрогнула и устояла», — цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

В третьем круге Калинская сыграет с Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия). Матч состоится 31 августа.