Чесноков: «С такой игрой, как у Андреевой, попасть в четвертый круг Уимблдона невозможно»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков сомневается, что россиянка Мирра Андреева может сыграть с Ариной Соболенко в 1/8 финала Уимблдона.

«Давайте посмотрим, кто в какой в форме. Это можно посмотреть по матчам первого круга. Я живьем видел матч Мирры Андреевой. Она играла очень плохо. С такой игрой попасть в четвертый круг Уимблдона невозможно. Встреча Соболенко и Андреевой для меня маловероятна. Мирра еще зеленая. У нее пока нет понятия, как выигрывать на траве», — цитирует «Спорт День за Днем» Чеснокова.

17-летняя россиянка в первом круге Уимблдона сыграет против чешки Бренды Фрухвиртовой.