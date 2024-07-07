Чесноков: «Матчи Медведева и Димитрова часто заканчиваются в решающих сетах»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что матч четвертого круга Уимблдона между российским теннисистом Даниилом Медведевым и болгарином Григории Димитров получится упорным.

«У них почти всегда завязывается напряженная борьба, матчи часто заканчиваются в решающих сетах. Я думаю, что здесь тоже будет очень упорная борьба. Кто выиграет, сказать очень трудно», — сказал Чесноков ТАСС.

Ранее Медведев обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). Матч начался в пятницу, но был прерван из-за дождя и доигран в субботу. Матч между Медведевым и Димитровым пройдет в воскресенье, 7 июля.