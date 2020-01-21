Андрей Чесноков: «Если Рублев доберется до 1/4 финала Australian Open — это будет великолепный результат»
10:07
Бывший теннисист Андрей Чесноков рассказал, чего он ожидает от выступления россиянина Андрея Рублева на Australian Open.
— Если он (Рублев — Прим. «СЭ») доберется до четвертьфинала — это будет великолепный результат, — цитируют Чеснокова «Известия». — Все-таки он потратил много сил за последние две недели, а матчи «Большого шлема» всегда очень энергозатратные.
Сегодня Рублев в матче первого раунда сыграет с австралийцем Кристофером О`Коннеллом
Дополнительная информация
https://iz.ru/966194/timur-ganeev/kort-i-troika-medvedev-rublev-i-khachanov-otpravilis-za-bolshim-shlemom
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