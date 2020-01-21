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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Андрей Чесноков: «Если Рублев доберется до 1/4 финала Australian Open — это будет великолепный результат»

10:07
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Бывший теннисист Андрей Чесноков рассказал, чего он ожидает от выступления россиянина Андрея Рублева на Australian Open.

 — Если он (Рублев — Прим. «СЭ») доберется до четвертьфинала — это будет великолепный результат, — цитируют Чеснокова «Известия». — Все-таки он потратил много сил за последние две недели, а матчи «Большого шлема» всегда очень энергозатратные.

Сегодня Рублев в матче первого раунда сыграет с австралийцем Кристофером О`Коннеллом

Дополнительная информация

https://iz.ru/966194/timur-ganeev/kort-i-troika-medvedev-rublev-i-khachanov-otpravilis-za-bolshim-shlemom

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