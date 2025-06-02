Андреева стала самой юной теннисисткой после Хингис, вышедшей в два подряд четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева победила представительницу Австралии Дарью Касаткину (6:3, 7:5) в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Как сообщает OptaAce, 18-летняя Адреева стала самой юной теннисисткой, которой удалось выйти в два подряд четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции, со времен швейцарки Мартины Хингис в 1997-1998 годах.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2025 Мирра сыграет с победительницей матча Лоис Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США). В прошлом году на этой стадии турнира «Большого шлема» она победила белоруску Арину Соболенко (6:7, 6:4, 6:4), а в полуфинале уступила итальянке Ясмин Паолини (3:6, 1:6).