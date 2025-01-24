Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с парой чешки Катержиной Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд в полуфинале Australian Open-2025 в ночь с четверга на пятницу, с 23 на 24 января. Игра в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» назначена на 3.00 по московскому времени.

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд: трансляция матча Открытого чемпионата Австралии (видео )

Результат игры Андреева / Шнайдер — Синякова / Таунсенд и других встреч Australian Open можно изучать в режиме онлайн в матч-центре нашего сайта.

Официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии и других турниров «Большого шлема» в России нет. Онлайны в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

В четвертьфинале Андреева и Шнайдер обыграли пару россиянки Камиллы Рахимовой и испанки Сары Соррибес-Тормо в двух сетах — 6:3, 6:0. А Синякова и Таунсенд были сильнее француженки Кристины Младенович и китянки Чжан Шуай — 6:1, 7:5.