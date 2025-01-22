Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Камилой Рахимовой и Сарой Соррибес-Тормо в четвертьфинале Australian Open 2025 в ночь с 21 на 22 января. Время начала — в 03.00 по московскому времени.

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Камила Рахимова / Сара Соррибес-Тормо: трансляция матча Открытого чемпионата Австралии (видео)

В России нет официальных трансляций матчей турниров «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

В 1/8 финала российские теннисистки обыграли Кимберли Биррелл и Оливию Гадецки в двух сетах — 6:3, 6:2.

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